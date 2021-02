Flere vil lade sig vaccinere. Og flere vil give skolelæreren og buschaufføren en forlomme i vaccinekøen

Tre godkendte vacciner, to måneder og en ny nedlukning har rykket danskernes holdning til, hvorvidt man ville være villig til at tage det efterhånden meget efterspurgte stik mod corona.

Det viser en ny Megafon-måling, der mellem 8. og 9. februar har adspurgt 1.050 danskere om, hvorvidt de ville takke ja til en vaccine, såfremt de fik den tilbudt

Her er 87 procent af de adspurgte helt enige eller overvejende enige i, at de ville lade sig vaccinere. Til sammenligning var den andel på 80 procent tilbage i slutningen af november 2020, hvor hver tiende tøvede med at lægge arm til et stik. I dag er det kun 6 procent, der er helt eller overvejende uenige i, at man vil tage vaccinen.

Især har andelen af adspurgte, der er helt sikre på at ville takke ja til en vaccine, nået nye højder. I dag udgør de 71 procent af de adspurgte – en stigning på 22 procentpoint siden november 2020.

Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet Michael Bang Petersen forsker i danskernes holdninger og adfærd under coronakrisen. Han forklarer, at udviklingen kan tilskrives to aspekter: