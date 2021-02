SF og R: Klasserne skal have to lærere resten af skoleåret

Tirsdag holder sundhedsminister Magnus Heunicke (S) forhandlinger om hjælpepakker til landets skoleelever. Her vil SF og Radikale Venstre gå til forhandlingsbordet med et håb om flere penge til skolerne og ser gerne, at der specifikt forhandles om midler til en to-lærerordning. Det vil sige en ordning, hvor der enten er to lærere i klassen, eller at klassen bliver delt op i to, så hver lærer kan være mere tilgængelig for hver elev i undervisningen.

Og dugfriske rapporterfra Børne- og Undervisningsministeriet om konsekvenserne af skolernes nedlukning og hjemmeskoling for elever i blandt andet grundskolen bekræfter de to partier i, at det er nødvendigt.