Snefaldet er vinterens sidste krampetrækninger, inden en »farlig cocktail« er i vente

Vi nåede lige at opleve en rigtig vinter komplet med is på søerne og mandag kronet med et gedigent lag sne over det meste at landet, som dog først kommer til Bornholm natten til tirsdag.

Det var i sidste øjeblik. Dagens sne er »vinterens sidste krampetrækninger«, skriver vagthavende meteorolog Trine Pedersen på DMI’s hjemmeside. Fra i nat bliver kulden og snevejret afløst af mild og fugtig atlanterhavsluft.