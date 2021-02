S-borgmestre tøver med at sætte tal på asylloft

Mens det ene af Socialdemokratiets to store valgløfter på udlændingeområdet, modtagecentre til asylbehandling i udlandet, lader vente på sig, ser partiets valgløfte nummer 2 – et decideret loft over antallet af asylansøgere – heller ikke ud til at være nemt at gennemføre. I al fald ikke, hvis man spørger dem, der skal gennemføre det i praksis: Socialdemokratiets eget kommunale bagland.

»Det er en fuldstændig hypotetisk diskussion«, siger den socialdemokratiske borgmester Thomas Kastrup-Larsen fra Aalborg, der også er formand for KL’s Arbejdsmarkedsudvalg med ansvar for integrationsområdet, om partiets valgløfte.

I 2018 lovede Socialdemokratiet i sit udlændingeudspil, at Folketinget hvert år skal fastlægge et loft over antallet af ikke-vestlige udlændinge. Det skulle ifølge partiet ske »på baggrund af forhandlinger mellem regeringen og kommunerne i forbindelse med de årlige økonomiaftaler«. Men en lang række socialdemokratiske borgmestre, som Politiken har talt med, afviser altså at sætte tal på.