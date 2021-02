Heftig kritik af politisk profiljagt: »Jeg er simpelthen så ked af, når andre politikere blander sig i vores indre liv«

Med et hidtil uset offentligt bejleri forsøgte både DF og Nye Borgerlige at kapre Inger Støjberg, mens hun stadig var medlem af Venstre. Det vækker i dag bred opsigt, og i Venstre ærgrer man sig. Her er fortællingen om et nybrud i dansk politik.