Støttepartier tvivler på, at minister har fortalt alt om brud på flysikkerheden

Orienterede transportminister Benny Engelbrecht (S) Folketingets partier fyldestgørende og retvisende i forbindelse sikkerhedsbruddet i Københavns Lufthavn i efteråret 2019?

Dét spørgsmål begynder nu at rejse sig blandt transportordførere på Christiansborg, efter at Politiken i søndags via hidtil hemmeligholdte dokumenter i sagen kunne fortælle, hvordan lufthavnens interne sikkerhedseksperter i sin tid vurderede sagen: De ansatte sikkerhedsfolk i lufthavnen advarede nemlig i op mod en uge i september 2019 deres overordnede om, at flyvepladsen i Kastrup var usikker, og at den derfor i henhold til egne regler og international lovgivning skulle lukkes for al flytrafik. Det blev den aldrig.

»Jeg vil gerne vide, hvorfor vi har fået mangelfulde informationer. Jeg håber sandelig ikke, at ministeren har gjort noget galt. Men under alle omstændigheder skal vi have afdækket, om det er tilfældet«, siger SF’s transportordfører Anna Valentina Berthelsen, der bakker op om, at ministeren må komme med en redegørelse. Det krav lød mandag fra Venstre.

Enhedslistens transportordfører, Rasmus Vestergaard, stemmer i.