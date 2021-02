Forsvarschef undsiger blå ministerkritik

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) er kommet i politisk modvind, efter hun blev beskyldt for at ville styre et omdiskuteret dobbeltinterview, som hun stillede op til med den nye forsvarschef.

Siden har flere ansatte i forsvaret også udtalt kritik af ministeren, der efter sigende er i bad standing i dele af forsvarets egne rækker. Men nu får hun opbakning fra en af sagens hovedpersoner – nemlig forsvarschefen Flemming Lentfer. I et interview med Politiken afviser han, at han har fået mundkurv på af ministeren.

»Nej, det har jeg ikke. Og det bedste bevis på det er, det er, at du sidder her«, siger han.

Selv har Flemming Lentfer bevidst afstået fra at kommentere debatten, der snart danner rammen om endnu et samråd. Og han afviser fortsat at kommentere mange af sagens facetter, fordi han finder debatten for politisk.