Presset vokser: Enhedslisten vil lade skolebørn i udvalgte landsdele vende tilbage 1. marts

Det er endnu for tidligt at lade alle skolebørn og mindre butikker vende tilbage til normale tilstande, mener Enhedslisten.

Meldingen er en reaktion på SF’s udmelding om, at partiet er parat til at lade alle elever i folkeskoler, efterskoler og højskoler vende tilbage 1. marts, og samtidig lade mindre butikker genåbne.

Dermed tegner der sig et flertal uden om regeringen for at tage først skridt i en genåbning allerede om halvanden uge.

Men SF’s scenarie er for hurtige skridt, mener Enhedslistens sundhedsordfører Peder Hvelplund.

»Det er for forceret i forhold til den situation, vi står i lige nu. Det rigtigt at kigge mod skoleeleverne og ungdomsuddannelserne, men jeg mener ikke, at der er sundhedsfagligt belæg for allerede nu at meddele, at vi bør åbne så massivt op«.

Så længe den britiske, mere smitsomme variant af Covid-19 spreder sig i samfundet, er det nødvendigt at være forsigtig, mener Peder Hvelplund.

»Lige nu fylder den omkring halvdelen af billedet, men det er først omkring 1. marts, at det ligger stabilt, og vi har brug for en større sikkerhed, før vi laver så massiv en genåbning«.

Enhedslisten er parat til at se på regionale genåbninger, hvor man lader skoleeleverne komme tilbage i nogle dele af landet 1. marts.

Lige nu er elever fra 5. klasse hjemsendt, men står det til Enhedslisten, skal de have lov at komme tilbage nogle steder, fordi det kan ske uden den store trafik over kommunegrænserne. Peder Hvelplund kan dog ikke sige præcis, hvor det skulle være.

»Der er nogle områder ude i landet, hvor smitten er meget lav, for eksempel på nogle af øerne og i Nordjylland, og der kan også være en region eller en klynge af kommuner, hvor det kan give mening«.

Det vil dog stadig være for tidligt samtidig at lade mindre butikker åbne i de dele af landet, mener Peder Hvelplund.

»Det vil jeg være mere skeptisk over for, netop fordi det kan være med til at øge trafikken på tværs af kommuner og regionsgrænser. Det er mere uproblematisk at åbne op for skoleelever, og det er også der, der er den største trivselsmæssige effekt, så det bør vi prioritere«.

I hovedstadsområdet og andre dele af landet med relativt mange smittede må man vente og se de kommende uger, før man genåbner, mener Peder Hvelplund.

»Der er den britiske variant stadig en ubekendt faktor, men i det øjeblik, at den er dominerende og vi stadig kan holde kontakttal og antal nyindlagte på et rimeligt leje, så vil der ske en genåbning dér«.

Hvis man genåbner nogle dele af landet, risikerer man så ikke, at borgerne i hovedstadsområdet og andre steder med høj smitte skal vente endnu længere på en genåbning?

»Nej, ikke hvis man sørger for at målretter genåbningen mod det, der ikke skaber trafik over kommunegrænserne, så tror jeg at man kan holde smitten under kontrol. Det vil også skabe håb for en gradvis genåbning«.