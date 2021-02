Stigende pres for genåbning 1. marts – men britisk variant lurer under overfladen

På dage, hvor regeringen præsenterede sin nye teststrategi, steg det politiske pres for en snarlig genåbning.

Det står klart, efter at SF har meldt sig parat til at lade elever i folkeskoler, efterskoler og højskoler vende tilbage 1. marts, ligesom partiet også vil lade mindre butikker genåbne. Det samme ønsker Venstre, der sammen med resten af blå blok længe har krævet mere genåbning. Dermed er regeringen sat under pres fra et politisk flertal for at lade dele af samfundet vende tilbage til mere normale tilstande i nær fremtid.