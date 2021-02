Læs pixi-udgaven: Loven giver mere magt til Folketinget

Tirsdag 23. februar forventer et flertal i Folketinget at vedtage en ny epidemilov. Den beskrives som et ’rædselskabinet’, en ’husforsikring’ eller en værktøjskasse fyldt med mulige tvangsindgreb. Men den rummer også et forsøg på at balancere det sundhedsfaglige med demokratiske hensyn.

Her er Politikens ’pixibog’-udgave af det 214 sider lange lovforslag og bemærkninger.