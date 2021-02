Corona udløser første erstatning, efter beboer døde på plejehjem

Patienterstatningen har for første gang givet erstatning til pårørende til en plejehjemsbeboer, der døde af corona. Kvinden var 91 år gammel, da hun 8. april sidste år blev testet positiv. Vurderingen er, at hun blev smittet af personalet, da der var indført besøgsforbud på plejehjemmet.

Afgørelsen kan få betydning for andre beboere på plejehjem, bosteder, sociale institutioner og patienter indlagt på sygehuse. Men det betyder langtfra, at alle, der er blevet smittet med corona af personalet, har krav på erstatning, forklarer direktør for Patienterstatning Karen-Inger Bast.

»En betingelse er, at smitten er sket under en sundhedsfaglig behandling, såsom at skifte forbinding, måle blodtryk eller give medicin. Det udløser ikke erstatning, hvis smitten er sket under almindelig pleje og omsorg som hjælp til bad, toiletbesøg, mad, osv.«, siger Karen-Inger Bast.