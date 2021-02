Forsker forventer, at usædvanlig bog over antallet af danske fugle vil udløse debat

Kun to par krager og to par ringduer ynglede i hele Thy i årene 1869-1879. Kragerne holdt til ved hver deres herregård, og duerne i en park i Thisted, for der var der træer at bygge rede i. Og på den tid var der ellers langt imellem træerne i landsdelen.

Det fremgår af værket ’Thylands Fugle’ fra 1886, som er en af over tusinde skriftlige kilder til en afhandling fra Aarhus Universitet om udviklingen i antallet af ynglefugle i Danmark. Den når frem til, at der i dag yngler langt flere fugle i Danmark end omkring år 1800. Da var antallet nede i størrelsesordenen ti millioner par ynglefugle. I dag har vi lidt under 14 millioner par ynglende fugle, men bestanden nåede at runde 16 millioner ynglepar i 1900-tallet, før det atter gik tilbage.

Monografien ’Danmarks fugle gennem to århundreder’ udkommer i slutningen af marts, men Dansk Ornitologisk Forenings blad, Fugle & Natur, har løftet sløret for noget af den.

Forklaringen på fuglebestandens op- og nedture er først og fremmest træer, forklarer den ene af de fire forfattere, dr.scient. Hans Meltofte. Omkring år 1800 var skovene i Danmark hugget ned i en grad, så store dele af landet var helt uden egentlig skov.