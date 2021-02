»Det er den britiske variant«: Lørdag morgen fik skoleleder den første smittebesked – og så gik det stærkt

Lørdag morgen fik skoleleder Catharina Ørnsholt-Christoffersen det første opkald om, at en elev på Brændkjærskolen i Kolding var konstateret smittet med coronavirus.

»Så snart vi havde fået den besked, iværksatte vi vores faste system for smitteopsporing. Vi skrev ud til hele skolen på Aula, at der var konstateret smitte, og vi ringede rundt til forældrene til alle i den klasse, hvor en elev var testet positiv. De blev bedt om at gå i karantæne og om at lade sig teste på fjerdedagen og sjettedagen efter sidste kontakt med den første smittede«, fortæller Catharina Ørnsholt-Christoffersen.

Sidste fysiske kontakt mellem eleverne var fredag i sidste uge, og i løbet af tirsdagen begyndte sms’erne at tikke ind med de første testsvar.