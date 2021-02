Mulighed for flertal: EL siger ja til at kulegrave det faglige grundlag for aflivning af alle mink. På én betingelse

Enhedslisten ønsker en uvildig undersøgelse af, hvordan regeringen håndterede udbruddet af coronavirus i danske minkbesætninger hen over sommeren 2020. Og partiet er villig til også at lade en sådan undersøgelse se på, om regeringen misinformerede og holdt oplysninger tilbage for Folketinget, da den i november besluttede at aflive alle mink med den begrundelse, at en særlig minkmutation ville være resistent over for de kommende vacciner.

Det siger Enhedslistens coronaordfører, Peder Hvelplund. Dermed tegner der sig muligvis et flertal for at få undersøgt regeringens samlede håndtering af de syge mink fra begyndelsen af sommeren til beslutningen om aflivning i november.

»Hvis vi tager hele forløbet med, har vi ikke nogen problemer med det«, siger Peder Hvelplund.

Han åbner dermed for, at Enhedslisten kan skabe et flertal for en sådan undersøgelse sammen med de borgerlige partier, selv om partierne går til sagen med lidt forskelligt fokus, og det dermed ikke er sikkert, at de kan blive enige.