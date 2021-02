Lukkede skoler og lukkede grænser Corona spreder sig blandt børn i Syd- og Sønderjylland

Siden coronaepidemien for et år siden skyllede ind over Danmark, har en række kommuner på den københavnske vestegn kontinuerligt toppet listen over kommuner med mest smitte, men nu er spotlyset i stedet faldet på flere kommuner i Syd- og Sønderjylland.

Kolding Kommune overhalede fredag Ishøj Kommune, og Kolding er nu det sted i Danmark, hvor den største andel af borgerne er blevet konstateret smittet den seneste uge. Ifølge tal fra Statens Serum Institut (SSI) har Kolding Kommune en incidens på 251,5, hvilket angiver antal smittede per 100.000 borgere på en uge.

Blandt de seks kommuner i landet med flest smittede per 100.000 finder man udover Kolding Kommune også Fredericia Kommune og Aabenraa Kommune.

I Aabenraa har smittetallene længe været lave, men det har ændret sig, og det skyldes primært et udbrud i en privat børnehave, fortæller byens borgmester Thomas Andresen (V). Ifølge borgmesteren er det endnu ikke afdækket, om de smittede er blevet inficeret med den smitsomme britiske coronavariant B117, men teorien er, at det er tilfældet.

»Jeg tror, at det er den britiske variant, for det er gået helt ekstremt hurtigt med smittespredningen i børnehaven, og en del børn, pædagoger, forældre og bedsteforældre er blevet testet positive«, siger Thomas Andresen.