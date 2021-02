SF: »Udbruddet i Kolding kan få betydning for, hvornår vi skal genåbne«

Gennem længere tid har både smittetal og indlæggelsestal været faldende i Danmark, og den positive udvikling fik tidligere på ugen SF til at argumentere for en delvis genåbning af samfundet 1. marts.

SF’s formand Pia Olsen Dyhr understregede dog, at planerne for en genåbning ville afhænge af, hvordan smittetallene udviklede sig. Allerede nu, få dage senere, får et større coronaudbrud i Kolding SF til at genoverveje planerne om en genåbning 1. marts.