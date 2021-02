Nye borgerlige: Flertallet bag epidemilov vidste udmærket, hvad de gik ind til

Nye Borgerliges sundhedsordfører undrer sig såre over, at et flertal uden om regeringen nu er klar til ændre epidemiloven efter Politiken har afdækket, at intime oplysninger om borgerne, der er afgivet under tvang, kan blive gemt, og at der ikke er klare grænser for, hvad de kan blive brugt til.

Lars Boje Mathiesen siger, at han har gjort opmærksom på problemet siden oktober, hvor han lagde en video ud på Facebook. Siden har han har gjort opmærksom på problemet flere gange under forhandlingerne, siger han.

»Det er en af årsagerne til, at vi stemmer imod og det har jeg selvfølgelig forklaret. Jeg køber ikke præmissen om, at der er partier, der ikke har vidst, hvad det indebar«, siger Lars Boje Mathiesen.

Men ifølge den radikale Stinus Lindgren har Lars Boje Mathiesen imidlertid ikke gjort opmærksom på det problem, Politiken har afdækket.