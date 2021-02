»Vi er magtesløse«: Britisk mutation lukker ny institution

Det var på sin vis heldigt, at den britiske mutation B117 kom forbi daginstitutionen Villa Villakulla i Sorø Kommune i netop sidste uge. Der var vinterferie, og derfor var der usædvanlig få børn på stuerne.

Nu er institutionen lukket, og status er i skrivende stund, at to børn og fire ansatte er blevet konstateret smittet – alle med den britiske variant af covid-19. Smitten har ramt børn på to forskellige stuer i børnehaven, hvor der var omkring 10 børn per stue, og ifølge pædagogisk leder Lonnie Ziebell er meldingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at der kan være flere smittede.

»Smitten har bredt sig ekstremt hurtigt, og den har været svær at opdage hos børnene, fordi de har været symptomfrie. Børnene har det heldigvis godt og er ikke mærket af sygdommen, men de ansatte har fået influenzasymptomer«, siger Lonnie Ziebell.

Det er ikke første gang, at de har oplevet coronasmitte i Villa Villakulla. I december var en ansat smittet med den almindelige variant af covid-19, og der var ikke nogen smittespredning. Men denne gang er det tydeligt, at det er en anden type sygdom, der har ramt dem.

»Det er kommet bag på mig, hvor hurtigt smitten har kunnet brede sig. Alle ansatte bliver testet løbende, vi har sprit overalt og ekstra rengøring. Vi følger alle retningslinjer, og i den uge, hvor smitten har bredt sig, var der færre børn og medarbejdere i institutionen. Men alligevel har smitten altså kunnet opstå, og den har nået at brede sig videre til flere af de ansattes familier«, siger Lonnie Ziebell.