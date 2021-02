Tidligere patient idømt forvaring for drab på læge

En 56-årig mand er idømt forvaring på ubestemt tid for brutalt at have dræbt en læge, som tvangsindlagde ham.

Retten i Helsingør har tirsdag idømt manden forvaring for drabet på læge Charlotte Asperud.

En dom til forvaring betyder, at han skal være frihedsberøvet i et fængsel på ubestemt tid. Først når han vurderes ikke længere at udgøre en fare for samfundet, kan han slippes fri.

Manden opsøgte i april 2019 Charlotte Asperud, som fem år tidligere havde tvangsindlagt ham. Det gjorde hun, da han efter et trafikuheld opførte sig aggressivt og voldeligt.

Den 56-årige var en erfaren indbrudstyv, og bevæbnet med et koben brød han ind hos Asperud i hjemmet på Aspevej i Tisvildeleje. Indenfor sparkede han døren til Charlotte Asperuds soveværelse op.

Den 58-årige kvinde blev offer for et brutalt angreb. Op mod 20 gange blev hun slået i hovedet med kobenet. Politiets blodstænksanalyse har vist, at flere slag faldt, mens hun lå på gulvet.

Han har været gennem en personlig deroute og levet en tilværelse præget af alkohol, stoffer, kriminalitet og psykisk sygdom.

Manden overvejer nu, om han vil anke dommen til Østre Landsret.

