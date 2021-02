Mens DF bløder i meningsmålingerne, smutter de folkevalgte i kommunerne

Mens Dansk Folkeparti ifølge meningsmålingerne har svært ved at holde på vælgerne frem mod næste folketingsvalg, står det også alvorligt til for partiet i kommunerne. Her har partiet ganske svært ved at holde på de folkevalgte.

Det viser en rundspørge til landets kommuner her ni måneder før næste kommunalvalg.

Ifølge rundspørgen er DF det parti, der har sagt farvel til flest byrødder. Ikke færre end 41 af de 223 kommunalbestyrelsesmedlemmer, der blev valgt for Dansk Folkeparti i november 2017, har siden forladt partiet. Det svarer til godt 18 procent, altså knap hver femte.

Næst efter DF er Venstre det parti, der har måttet sige farvel til flest byrådsmedlemmer, nærmere bestemt 33. Det svarer til knap fem procent af de 688, Venstre fik valgt.

To af de nu tidligere DF’ere er John Pawlik og Heino Hahn i kommunalbestyrelsen i Vordingborg. De skiftede i maj 2020 til Nye Borgerlige.