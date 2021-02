Sygehuspersonale inden april-boom: »900 er mange«

»Hele befolkningen er coronatrætte, men vi er ikke trætte af at sidde alene foran en skærm derhjemme. En del overlæger er derimod nok trætte af at knokle på fuld tid plus ekstra – og blive ved og ved og ved med at skulle det«.

Sådan lyder det fra formand for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz.

Og det ser ikke ud til, at der bliver mulighed for at slappe af for personalet i sundhedsvæsenet lige foreløbig.

En delvis genåbning er på vej. Men den mere smitsomme og muligvis også mere dødelige b117 er den dominerende coronavirus. Derfor er bekymringen, hvor meget en genåbning vil præge smittespredningen. Mandag aften præsenterede Magnus Heunicke ekspertgruppens beregninger, der indikerer, at genåbningen vil betyde en stigning i indlæggelser til mindst 900, og det vil øge presset på sundhedsvæsenet: