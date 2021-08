Verdensmand, spion og charlatan – og min morfars bedste ven

En coronaoprydning resulterede i fundet af en gammel mappe med private optegnelser om eventyreren Frits Holm, der blev verdensberømt for sin ekspedition til Kina i 1907 for at hente et gammelt kristent monument til Vesten. Senere blev han kendt for sin højprofilerede gang på verdens bonede gulve og sine mange medaljer. Kun i sit hjemland var han aldrig rigtig agtet. Her er hans historie fortalt gennem min morfars scrapbog.