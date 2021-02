Lægelig sygehusdirektør om mulig tredje bølge: Vi må være beredt på, at det kan blive slemt, men vi kan håbe på, at det bliver mindre slemt

I Nordjylland og Syddanmark er man i fuld gang med at forberede sig på den tredje smittebølge. I nord er der plads til at en ekstra indsats for at afvikle planlagte operationer, mod syd mærker man allerede truslen fra den britiske virusvariant.