Regeringen: Få en pose penge, drop anke i asylsager og rejs

Når udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) snart fremsætter forslag om at give asylansøgere en økonomisk bonus for at undlade at bruge deres ankemuligheder, underminerer regeringen retssamfundets grundlæggende principper.

Sådan lyder den skarpe kritik fra Amnesty International, Dansk Flygtningehjælp og flere andre organisationer af regeringens forslag til en hjemrejselov.