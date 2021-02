Regeringens ønsker om et modtagecenter støder på modstand: UNHCR beskylder Tesfayes juridiske notat for at være for tyndt

Når regeringen nu vil have vedtaget en lov, der giver mulighed for, at Danmark kan lave en aftale med et land uden for Europa om at huse et såkaldt modtagecenter for asylsøgere, sker det med en henvisning til et juridisk notat fra forskellige ministerier.

»Og jeg er glad for, at vi også har afklaret, at de internationale konventioner ikke står i vejen«, som udlændinge- og integrationsminister Matias Tesfaye (S) forklarede i januar.

Men sådan ser en af de tunge spiller på asylområdet ikke på det.

»Der er en helt masse elementer, som ikke bliver adresseret i den juridiske analyse. Der mangler svar på adskillige spørgsmål i forhold til, hvad det er for regler, forhold og sikkerhedsgarantier, der skal gælde for de her mennesker, mens de får behandlet deres sag i det her center. Og hvad der skal ske med dem efterfølgende. Det, mener vi ikke, at den her analyse adresserer. Så den er ikke omfattende nok«, lyder det fra Elisabeth Arnsdorf Haslund, talsperson i Danmark, Finland, Island og Norge for FN’s Flygtningeorganisation, UNHCR.