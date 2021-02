Frustreret minister: Snart strammes reglerne for statsborgerskab igen - den seneste stramning fra 2018 kan dog stadig ikke kontrolleres

Meget skal gå galt for udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), hvis ikke han får flertal for at stramme reglerne for opnåelse af statsborgerskab. Fredag mødes han igen med partirepræsentanter, og de borgerlige er på forhånd positive over for hans forslag om, at en hvilken som helst fængselsstraf – også en betinget – som udgangspunkt skal udelukke statsborgerskab på livstid.

Men sideløbende med forhandlingerne, ja, faktisk de seneste knap tre år har embedsmænd bakset med at finde en løsning på, hvordan man overhovedet skal sikre kontrollen af en lignende stramning fra 2018.

Dengang aftalte de borgerlige partier og Socialdemokratiet, at bestemte grove typer kriminalitet ikke længere blot skulle udløse en karensperiode for ansøgerne. Eksempelvis vold mod et barn skulle udelukke statsborgerskab på livstid.

Der var dog et ’men’, som først kom frem senere. Nemlig, at de strafferegistre, som sagsbehandlerne i Indfødsretskontoret har adgang til, sletter borgernes lovovertrædelser efter et antal år. Derfor må sagsbehandlerne indtil videre nøjes med at bede eksempelvis en 60-årig ansøger om at skrive under på, om vedkommende på et tidspunkt i sit liv har begået en af den slags forbrydelser, der godt nok måske er slettet, men som ifølge reglerne skal forhindre opnåelse af statsborgerskab.

Da Politiken i oktober 2018 efter vedtagelsen af stramningen spurgte daværende minister Inger Støjberg, hvordan det forholdt sig med sletning af domme, medgav hun, at »nu har vi fået det kigget godt igennem, og det viser sig jo, at der er et lille problem her«.