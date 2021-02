Fra livstid til syv dages fængsel for at have en kniv

Tre sæt pårørende fulgte tavst sagen torsdag i Østre Landsret i København, da 26-årige Alexander Findanis og 27-årige ’MS’ skulle have deres sag afgjort.

Det var på dato et år siden, at byretten på Frederiksberg idømte de to fængselsstraf på livstid for at have planlagt og udført drabet på den tidligere vært på Radio24syv, Nedim Yasar, som blev skudt i hovedet på klos hold en novemberaften i 2018. Umiddelbart efter at han havde forladt en reception hos Ungdommens Røde Kors på Hejrevej, hvor man fejrede en bogudgivelse om hans vej ud af gangstermiljøet.

Lidt over klokken 10 stadfæstede landsretten så livstidsdommen over Alexander Findanis, medlem af rocker-klubben Satudarah, for at være den, der trådte ud af mørke skygger på Hejrevej og affyrede to dræbende skud.

Der var tale om, begrundede landsretten, en nøje planlagt likvidering kynisk udført på åben gade.

I den anden mands tilfælde derimod gik landsretten imod byrettens dom og frifandt i en højest overraskende afgørelse den 27-årige. I stedet blev han idømt syv dages fængsel for at have været i besiddelse af en kniv.