Tøj var førhen en af de stærkeste visuelle tidsmarkører - hvis ikke den stærkeste. I 1990’erne transformerede industrien sig, og tøj blev generelt et diffust produkt, om udelukkende skulle tilfredsstille et accelererende overforbrug af efterhånden klodedestruerende dimensioner. Lige nu ligger industrien brak - og tiden er forhåbentlig inde til at skrue massivt ned for forbruget.

