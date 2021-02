Smuthul over grænsen: Ekstra pas fra Norden er i høj kurs

Tusindvis af nordiske borgere er begyndt at søge ekstra statsborgerskaber og pas som en smutvej uden om de grænsebomme, som Danmark, Norge, Sverige og Finland har indført for at dæmme op for coronasmitten. Tal fra de nordiske landes udlændingemyndigheder viser en markant stigning i antallet af ansøgninger om dobbelt statsborgerskab til et naboland.

Udviklingen strider ifølge docent Johan Strang fra universitetet i Helsinki fundamentalt mod principperne om Norden som fælles paszone med ambitioner om at blive verdens mest integrerede region. Han mener, at grænserestriktionerne vil få negativ indflydelse på folks lyst til at uddanne sig, tage arbejde, købe ejendom eller starte virksomhed på tværs af landegrænserne.

»Det er fascinerende, at folk i et område, hvor man traditionelt ikke har behøvet et eneste pas for at krydse grænser, nu føler behov for to pas for at kunne klare sig. Det skyldes rejserestriktionerne«, siger Johan Strang.

Siden indførelsen af svensk grænsekontrol i december har Länsstyrelsen i Skåne registreret en fordobling i antallet af ansøgninger om svensk statsborgerskab – hovedsageligt fra danskere. Fra 1. december 2020 til 12. februar 2021 blev der indleveret 440 ansøgninger. I samme periode året før var tallet 206.