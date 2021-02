Portræt: Bertel Haarder drømte om en helt anden karrierevej end politik

Som dreng drømte Bertel Haarder om at blive landmand eller gartner. Men han blev hurtig træt af at hakke roer og fandt vej til gymnasiet i Sønderborg, hvor han blev betaget af matematik og astronomi. Efterfølgende bragte lysten til at rejse ham til et college-ophold i USA, hvor han faldt for filosofi og økonomi.

Det fortalte han til Politiken i et interview i 2009, hvor han som undervisningsminister kæmpede for at få unge til at droppe de såkaldte ’fjumreår’.