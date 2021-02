Exit: Her er fire politikere, der ikke står på stemmesedlen ved næste valg – og en enkelt bobler

»Det er med våde øjenkroge og vemod, at jeg skriver disse ord, for det er et ufatteligt kapitel i min livshistorie, som nu lakker mod enden, for at give plads til et nyt«.

Sådan skrev den tidligere radikale leder Morten Østergaard forleden på Facebook, hvor han meddelte, at han ikke genopstiller til næste valg.

Han er i øjeblikket på sygeorlov efter sin afgang som partiets topfigur i forbindelse med en række sager om krænkelse.