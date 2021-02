Efter længere tids kaos tilkalder Heunicke de praktiserende læger til at vaccinere

Statsminister Mette Frederiksen (S) smilede stolt, da hun foran Øksnehallen trådte frem foran den inviterede presse. »Det er jo helt fantastisk«, sagde hun og pegede tommelfingeren bagud mod de interimistiske faciliteter, hvor der fredag blev sluset 5.000 borgere igennem som led i en tryktestning af systemet til at vaccinere masserne.

»Det er skønt«, sagde Frederiksen, »at møde danskere med tårer i øjnene, og som er helt lettede. Jeg har lige talt med en kvinde, der har kræft, og som nu er vaccineret, mens andre har måttet isolere sig nu igennem et år, fordi de er i risikogruppen. Det er jo en form for frihedsbrev at få det stik«.

Mens statsministeren på tv udtrykte glæde og stolthed over logistikken, var oplevelsen anderledes for tusindvis af borgere i risikogruppen, som desperat forsøger at få tid til at blive stukket. Klokken 13.00 var der over en times ventetid og over 25.000 i kø for at få adgang til vacciner.dk. Og ringede borgere i Region H til hotlinen, lød beskeden: »Vi vil bede dig om at ringe senere i telefontiden og undskylder ulejligheden«.

Mens Mette Frederiksen ser glædestårer, oplever Dansk Folkepartis sundhedsfører, Liselott Blixt, en anden gråd i mødet med sårbare eller ældre i risikogruppen.

»Jeg har haft flere grædende borgere i telefonen på grund af det her forfærdelige rod. Det er jo nogle af samfundets svageste borgere, som efter et år i isolation har fået at vide, at de kan få en vaccine. Men så er der ingen tider at få – hvis de overhovedet kan komme igennem på telefonen eller på nettet. Og de få, der så endelig får en tid, skal fragte sig mange kilometer væk for at komme hen til et center, hvor de risikerer at blive smittet af de mange andre, som kommer der. Det er dybt kritisabelt«, siger Liselott Blixt, der mener, at regeringen straks bør lave et helt nyt vaccinationssystem for de sårbare.