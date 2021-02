Demonstration mod byggeri på fælleden: Nu vil bygherren sende hunde ind for at skræmme lærkerne væk

Striden om byggeriet på Amager Fælled går ind i endnu en sæson. Og meget tyder på, at det er kreative metoder, der bliver taget i brug.

Det mener i hvert fald de demonstranter, der fredag mødte op for at stikke en kæp på hjulet på opførslen af den nye Fælledby til omkring 5.000 beboere. Byggeriet skal efter planen sættes i gang i disse dage.

»Bygherren er i gang med at hyre hundeførere, som skal skræmme lærkerne op, så de ikke kan bygge rede i området. Det er der nogle hundeførere, der har fortalt os. Men vores advokat siger, at det er ulovligt«, siger Frej Pries Schmedes, der er dagens talsmand for Amagerfælledens Venner, som demonstrerer under sloganet ’Bevar lærkesletten - Nej til Fælledby’.