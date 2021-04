Antallet af hjemsendelser til to lande med mange flygtninge er mørklagt

Udsendelser af afviste asylansøgere er i stadig højere grad et politisk fokusområde i ikke kun de lande, som gerne vil hjemsende afviste asylansøgere, men også i de lande, de vender tilbage til.

Det siger Thomas Gammeltoft-Hansen, juraprofessor ved Københavns Universitet og ekspert i migrations- og flygtningelovgivning, på baggrund af en analyse fra Danmarks Videnscenter for Integration, som påviser et faldende antal af faktiske udsendelser til flygtningeproducerende lande.

»I nogle lande nægter man at tage imod tvangsudsendte eller nægter at tage imod bestemte personer, fordi man mener, at de kan udgøre en eller anden form for sikkerhedstrussel«, siger han.

Visse hjemlande er klar over, at man i tilbagesendelser kan have et politisk kort på hånden.

»Det kan man omsætte og bruge til at forhandle andre ting på plads med de lande, som skal hjemsende asylansøgere. Det kan vi se i forhold til Danmark, som har brugt mange kræfter på at opgradere det diplomatiske beredskab på det område med dedikerede udsendelsesambassadører«, siger Thomas Gammeltoft-Hansen.