Smittede københavnere kan have fået sydafrikansk variant ved at røre håndtag eller gå tæt forbi hinanden

Udbruddet med den sydafrikanske virusvariant i Nordvest-kvarteret i København har formentlig spredt sig via kontaktsmitte.

Smitten findes i to husstande, der bor tæt på hinanden, men som ikke har nogen relation til hinanden. Styrelsen for Patientsikkerhed har analyseret prøverne og kan se, at de to virustyper er nøjagtig ens, oplyser DR.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed er der er næsten 100 procent sandsynlighed for, at de pågældende husstande har smittet hinanden uden egentlig at kende hinanden.

Derfor har styrelsen en teori om, hvordan smitten har spredt.

»Det kan næsten kun være sket ved det, vi kalder kontaktsmitte. Det kan være, hvis de pågældende personer har taget ved det samme dørhåndtag eller gelænder, kan have brugt fælles faciliteter eller måske have passeret meget tæt forbi hinanden i en opgang«, forklarer Anette Lykke Petri, der er direktør i Styrelsen til DR.

Ifølge Statens Serum Institut, har der tidligere været berettet om 13 registrerede tilfælde af varianten med den pågældende mutation.

Fakta Den sydafrikanske variant Den sydafrikanske variant af coronavirus går også under navnet B1351. Den blev første gang opdaget i Sydafrika i oktober sidste år. Varianten er mere smitsom end den, vi er vant til. Men Statens Serum Institut (SSI) vurderer, at denne variant af virusset ikke gør folk mere syge end den almindelige coronavirus. På den dårlige side er, at virusset kan være mere modstandsdygtig over for vacciner, fordi den har en mutation med navnet E484K. Det betyder, at virusset har nedsat følsomhed over for antistoffer. Udover udbruddet i Københavns Nordvest-kvarter, har der ifølge SSI tidligere været berettet om 13 registrerede tilfælde af varianten med den pågældende mutation. Vis mere

Opfordrer til test i weekenden

Alle borgere tæt på udbruddet bør testes i weekenden, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) i en pressemeddelelse fra kommunen fredag aften.

»Den sydafrikanske variant må for alt i verden ikke få lov til at sprede sig i København«.

»Derfor er det nu helt afgørende, at borgerne i Nordvest viser samfundssind ved at lade sig teste hurtigst muligt, så vi kan stoppe spredningen med den meget smitsomme variant«, siger hun i meddelelsen.

Opfordringen om at blive testet gælder særligt beboere i det område, der ligger i trekanten mellem Frederiksborgvej, Frederikssundsvej og Glasvej. Området er specifikt afgrænset for ikke at overbelaste testkapaciteten, oplyser Social- og Omsorgsforvaltningen.

Forvaltningen har ikke offentliggjort oplysning om, hvor mange i området, der er konstateret smittet, men det er - indtil videre - under 10, oplyser forvaltningen til Politiken.

Podebil ude torsdag

Allerede torsdag aften var kommunens Sundheds- og Omsorgsforvaltning sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed til stede i området, hvor man stemte dørklokker og opfordrede borgerne til at blive testet med det samme. Til det formål var der medbragt en podebil fra Testcenter Danmark.

Beboere i området kan lade sig teste i weekenden på:

NEXT, Frederiksborgvej 20, 2400 København NV. Åbent lørdag og søndag kl. 8-20

Nørre Fælled Skole, Biskop Krags Vænge 7, 2100 København Ø (indgang via skolegården). Åbent lørdag og søndag kl. 8-14.