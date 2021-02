Nordvest mødte op for at blive testet: »Det er lidt freaky. Det er lige der, hvor jeg bor. Jeg bor lige i krydset!«

Frederikssundsvej ligger øde hen, mens fuglene kvidrer for tomme sale. Vi drejer rundt om hjørnet, hvor Glasvej møder Frederiksborgvej, og det er her, vi finder borgerne i Nordvest stimlet sammen denne lørdag formiddag.

Flere hundrede mennesker har i hvert fald fulgt myndighedernes opfordring og er mødt op for at blive testet for covid-19 som led i inddæmningen af et udbrud med en særlig sydafrikansk coronavariant, og blandt dem er Inger-Kirstine Benzon.

»Jeg synes faktisk, at det er lidt freaky. Det er lige der, hvor jeg bor. Jeg bor lige i krydset! Min roomie ringede til mig i går og sagde, at hun havde dårlige nyheder. Jeg tænkte »hvad sker der?«, og så sagde hun, at vi boede lige i coronaen. Så tænkte jeg bare »fuck««, siger Inger-Kirstine Benzon, som er taget ned for at blive testet med veninden.