Trods frygtet udbrud København: Chef for smitteopsporing er fortrøstningsfuld

Fakta

Den sydafrikanske variant

Den sydafrikanske variant af coronavirus går også under navnet B1351. Den blev første gang opdaget i Sydafrika i oktober sidste år.

Varianten er mere smitsom end den, vi er vant til. Men Statens Serum Institut (SSI) vurderer, at denne variant af virusset ikke gør folk mere syge end den almindelige coronavirus.

På den dårlige side er, at virusset kan være mere modstandsdygtig over for vacciner, fordi den har en mutation med navnet E484K. Det betyder, at virusset har nedsat følsomhed over for antistoffer.

Udover udbruddet i Københavns Nordvest-kvarter, har der ifølge SSI tidligere været berettet om 13 registrerede tilfælde af varianten med den pågældende mutation.

