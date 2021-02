Skal du i butikker i morgen? Her er, hvad du kan forvente

Fakta boks

Hvor mange kunder samtidig?

Butikker på under 2.000 kvadratmeter skal sørge for, at der er ti kvadratmeter pr. kunde. Det svarer til 200 kunder ad gangen for en butik på 2.000 kvadratmeter.

Butikker mellem 2.000 og 4.999 kvadratmeter gælder 20 kvadratmeter pr. kunde. Det vil sige 250 kunder i en butik på 4.999 kvadratmeter.

Butikker på over 5.000 kvadratmeter skal finde 250 kvadratmeter pr. kunde. Det kræver desuden, at der er bestilt tid til besøget. En butik på 7.500 kvadratmeter kan have cirka 30 kunder ad gangen.

Kilde: Virksomhedsguiden.dk

