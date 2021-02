Professor ser en tydelig tendens i tallene: Restriktioner og genåbning splitter danskerne

Åbne butikker og mulighed for igen at snøre fodboldstøvlerne og binde spejdertørklædet. Mandag bliver en række coronarestriktioner lettet.

Men der er stor uenighed blandt danskerne om, hvorvidt politikerne har fundet det rette niveau for restriktioner. Og i modsætning til tidligere er der ikke et flertal i befolkningen, der finder coronarestriktionerne passende.

Kun 37 procent af borgerne svarer, at der fra mandag samlet set er et passende antal restriktioner. 41 procent svarer, at der er for mange eller alt for mange, mens 18 procent mener, at der er for få eller alt for få, og 4 procent ved ikke.

Det viser en måling, som analysevirksomheden Megafon har foretaget for TV 2 og Politiken blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i dagene 25.- 26. februar.