Direktør: Det er blevet meget besværligt at tage arbejde på den anden side af Øresund

Det er alt for besværligt og usikkert at have en del af sit liv på den anden side af Øresund for henholdsvis danske og svenske statsborgere.

Sådan lyder det fra Tue David Bak, der er administrerende direktør i Greater Copenhagen, der arbejder for vækst og udvikling i Øresundsregionen.

»Det er et forhindringsløb. Der kommer hele tiden en ny forhindring, man skal hoppe over«, siger han om de grænselukninger, der har præget regionen de seneste år - flygtningekrise og senest coronarestriktioner, der betyder, at det er svært at krydse grænsen mellem de to lande.

»Vi er ret bekymrede. Det går imod den ide, man havde, da man etablerede vores pasunion i 1950’erne, og siden da man åbnede Øresundsbroen, at man ville udnytte værdien i fri bevægelighed«.

Nye tal viser, at langt flere danskere har søgt statsborgerskab i Sverige siden indførelsen af svensk grænsekontrol i december. I perioden fra 1. december 2020 og frem til til 12. februar 2021 blev der indleveret 440 ansøgninger om svensk statsborgerskab til Länsstyrelsen i Skåne. I samme periode året før var tallet 206.