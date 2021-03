Krejlere, samlere og shoppeglade danskere i kø: Helt personligt er det bare fantastisk at kunne komme lidt ud

Amagertorv med Storkespringvandet er råkoldt i morgendisen, men en livlig trafik af lastbiler, varevogne og mennesker på cykel og til fods afslører, at der måske er lidt mere liv i byen på denne første forårsdag, hvor butikkerne åbner for første gang efter måneders coronalukning.

Foran Royal Copenhagen står en kø på 20-30 samlere og stamper lidt med fødderne, de vil sikre sig termokopper med mågemønster, før de er udsolgt.

Klokken er snart ti på en morgen, hvor en stor del af de såkaldte udvalgsvarebutikker får lov at åbne som et led i en genåbning af samfundet. Det benytter den studerende Anja Rendbæk sig af som en af de første. Hun er på jagt efter en anden slags kop med Snehvide og det forgiftede æble i Disneybutikken tæt på.

»Jeg fik smadret min kop i coronatiden, og jeg var glad for den, så nu skal jeg ind og se, om jeg kan skaffe en magen til«, siger Anja Rendbæk, som på en måde er glad for at butikkerne åbner.

»Helt personligt er det bare fantastisk at kunne komme lidt ud. Jeg er studerende og sidder hele tiden derhjemme. Men jeg er ikke sikker på, at det er en god ide at åbne for meget, det skal helst gå stille og roligt«, siger hun. Flere i familien er i risikogruppen og venter på en vaccine, fortæller hun, før hun stiler hen til butikken, hvor en ansat venter med spritpumpen i hånden.