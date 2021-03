Vollsmose-beboerformand: Det er ikke unormalt, at kommer der besøg, så er hele familien samlet. Og så går det stærkt med smittespredningen

Bjarne Andersen kender Vollsmose. Og så alligevel: For han og mange andre i Odense-forstaden har lagt et stort arbejde for at fortælle beboerne om det, der skal gøres for at hindre spredning af corona. Alligevel er det gået galt i området, hvor smitten på det nærmeste er eksploderet.

Vollsmose ligger helt i top i opgørelserne over, hvor mange smittede, der opdages. Trods den store indsats, som grupper, foreninger og beboeraktivister som Bjarne Andersen har gjort.

Han har boet i området i et par årtier og har været aktiv i boligforeningen - et område med op mod 100 forskellige nationaliteter blandt indbyggerne - siden 2008. I dag er han beboerformand i Fyrreparken, der ligger i den sydlige del af Vollsmose. Han er ikke et øjeblik i tvivl om, at budskabet er kommet ud til alle - at de ved, at der skal holdes afstand, sprittes hænder og lade sig teste.

Det er nødvendigt. Det såkaldte incidenstal - der beskriver antallet af smittede pr. 100.000 - var mandag på 776. Søndag var det på 732 og lørdag på 689. På landsplan er tallet nede på 60.