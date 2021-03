Aktivister satte sig foran maskiner: Fem anholdt for blokade mod Fælledby

Det var ulovligt, da aktivister satte sig på vejen for at danne en blokade mod maskiner, der skal begynde byggeriet på den del at fælleden, som aktivisterne kalder Lærkesletten.

Så da politiet forgæves havde opfordret de blokerende demonstranter til at flytte sig, blev fem demonstranter anholdt og taget med på Bellahøj Politistation, oplyser Frej Schmedes fra Arternes Ambassade i København, som var til stede for at tage billeder og dokumentere blokaden.

»Alt foregik helt fredeligt, og flere af de anholdte rejste sig selv og gik med, tredje gang politiet krævede det. To blev båret væk, men der var ingen modstand. Og en del af blokaden bestod af søde, gamle pensionister«, siger Frej Pries Schmedes, der udover at være ambassadør for den fredede Stor Vandsalamander også er aktiv i foreningen Amager Fælleds venner.

Københavns Politi bekræfter, at cirka 30 personer havde sat sig på vejen for at blokere for de maskiner, der var på vej ind i området. Politiet var til stede og bad dem om at flytte sig, og 17 af de tilstedeværende blev sigtet for at opholde sig på vejen. Fem personer nægtede at flytte sig, derfor blev de frihedsberøvet, og bliver løsladt igen snarligt, oplyser Københavns Politi.

Aktivisterne er imod byggeriet af Fælledby, som skal kunne huse 5.000 indbyggere. Byggeriet er ved at blive påbegyndt i et område, hvor blandt andet stor vandsalamander og lærken yngler og lever.