»Jeg troede, han ville tæske mig«: Rå mandekultur holder kvinder ude af byggebranchen

Jeg synes, at du skal tage til USA og få stukket penge ned i trussen. Det kunne du tjene en hel masse penge på.

Kommentaren kom, efter at jeg i forvejen havde lagt øre til alverdens ubehagelige kommentarer, såsom at min kæreste var en klar underscoring, og at jeg burde droppe ham.

Den dag i dag, når jeg tænker tilbage på den aften, får jeg en klump i halsen – og skammen over ikke at have stået op for mig selv nager mig fortsat.