Ny plan: Det skal være slut med nye serveringssteder i Indre By

Supermarkeder og kiosker skal ikke have lov at sælge alkohol 24 timer i døgnet. Der skal indføres alkoholfrie zoner i det københavnske byrum. Og det skal være slut med nye alkoholbevillinger i store dele af København.

Det fremgår af en ny plan, der er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Planen står foran en høringsproces, før den skal forelægges Københavns Borgerrepræsentation efter sommerferien.

Planen, der er døbt ’Københavns Kommunes Restaurations- og Nattelivsplan 2021’, har til formål at gøre København til »en attraktiv og levende by for både københavnere og turister«.

Derfor vil man blandt andet forsøge at skabe bedre rammer for, hvad der betegnes som »festen i gaden» og afsætte midler til flere toiletter og renhold. Samtidig ønsker man ifølge planen også at sætte begrænsninger for, hvor og hvornår københavnerne må indtage alkohol i det offentlige rum.