Retten i Holbæk mørklægger sag mod terrorsigtede

Efter alt at dømme var det den mest belastede gruppe i terrorkomplekset fra Holbæk og Gentofte, som tirsdag i Retten i Holbæk fik varetægtsfængslingen forlænget med næsten fire uger.

Gruppen består af syv mistænkte – deres sag kan kaldes sag 1 – og det var især denne gruppe, som efterretningstjenesten, PET, omtalte på et pressemøde efter anholdelser af 13 personer i weekenden 6.-7. februar. PET gennemgik, hvordan politiet under ransagning i Holbæk havde fundet pumpguns, en jagtriffel, et sort IS-flag samt komponenter, som kunne anvendes til fremstilling af sprængstoffer.

Ifølge PET’s udmelding er de anholdte mistænkt for at planlægge et terrorangreb med militant islamistisk motiv i Danmark eller Tyskland. En 14. person, en 40-årig syrisk mand, blev anholdt i Tyskland.