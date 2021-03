Statsborgerskabsforslag kan give erstatningskrav

Et forslag fra Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti om, at det skal være nemmere at forhindre statsborgerskaber til ansøgere fra overvejende muslimske lande, uden at det går ud over eksempelvis nordiske ansøgere, kan resultere i erstatningskrav mod Danmark.

Sådan konkluderer Udlændinge- og Integrationsministeriet i et notat i forbindelse med de igangværende forhandlinger om strammere regler på området.

»Forskelsbehandling alene på baggrund af nationalitet kræver meget tungtvejende grunde for at kunne anses for retfærdiggjort«, lyder det i notatet med henvisning menneskerettighedskonventionens forbud mod diskrimination.

Hvert halve år fremsættes rutinemæssigt et lovforslag med navnene på flere hundrede ansøgere, der med vedtagelsen af lovforslaget får statsborgerskab. Konkret har de to partier foreslået, at dette halvårlige lovforslag deles op i flere lovforslag.

»Vi ser for eksempel gerne, at personer fra de her Menapt-lande (Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkiet, red.) kommer på et selvstændigt lovforslag, så man kunne stemme nej til dem«, som indfødsretsordfører for Nye Borgerlige Mette Thiesen forklarede i februar til Politiken.