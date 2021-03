Norsk IS-kvinde fra Al-Hol har smidt niqabben og forklaret sig før retssag

En unavngiven kvinde, som mandag og tirsdag har været hovedperson i vidneskranken i Oslo Tingrett, repræsenterer alt det, som statsminister Mette Frederiksen (S) under ingen omstændigheder vil have, skal vise sig på dansk grund.

’IS-kvinnen’, som norsk presse gennem længere tid har kaldt kvinden, var fra 2013 til 2020 i Syrien, hvor hun undervejs var gift med tre forskellige mænd. Alle tre var ifølge den norske anklagemyndighed fremmedkrigere for Islamisk Stat.

Kvinden er norsk statsborger, og på grund af alvorlig sygdom hos hendes lille dreng besluttede den borgerlige norske regering i oktober 2019 at evakuere kvinden og hendes to børn. Også selv om beslutningen gav anledning til særdeles alvorlige interne spændinger i den daværende borgerlige, norske regering.

Så alvorlige, at et af de daværende regeringspartier, Fremskrittspartiet, i januar i fjor brugte evakueringen af den lille IS-familie som udløsende begrundelse for at bryde mange års regeringssamarbejde og gå i opposition.