Nedlukning gør ondt: Idrætsforeninger bløder medlemmer

I Flintholm Svømmehal på Frederiksberg ligger vandet stille i det lyseblå bassin, og svømmebanerne er tomme for mennesker. Sådan har det været siden starten af december, hvor regeringen lukkede ned for al indendørs idræt i hovedstadskommunerne.

Det har gjort, at et af fem medlemmer er holdt op med at betale kontingent. Problemet er, at de mest ressourcesvage hjem siger fra først – og er sværest at få i badetøjet igen.

Kun lugten af klor og en temperatur, der gør det ubehageligt at have tøj på, efterlader spor af, at bassinet er i brug et par timer om dagen, når elitesvømmerne træner. Hallens store vinduer tillader forbipasserende at kikke ind, og det har været nødvendigt at sætte en seddel op, der forklarer, at elitesvømmerne gerne må svømme, fordi de er omfattet af restriktionerne for professionel idræt.