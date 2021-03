Regioner: Ingen vaccineplan kan blive lige retfærdig for alle borgere

Tag en tur med til Region Midtjylland. 1,3 millioner borgere er spredt ud over 30 procent af kongerigets samlede areal. Her bor i alt omkring 15.000 sukkersygepatienter, som alle på papiret kan siges at risikere et mere alvorligt sygdomsforløb end den gennemsnitlige midtjyde, der smittes med coronavirus.

Regeringen og Sundhedsstyrelsen har i en tolvtrinsraket defineret, hvornår landets borgere skal stikkes med den hidtil sparsomme mængde vacciner. Regionerne er i gang med at vaccinere målgruppe 2 til 6, og især gruppe 5 har efterladt borgerne og sundhedsvæsnet med en hovedpine: »Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19«, lyder definitionen.

Koncerndirektør Ole Thomsen fortæller, hvordan Region Midtjylland har lavet objektive kriterier for, hvem af de 15.000 sukkersygepatienter der kan siges at have en særligt øget risiko. Stregerne er slået, og ud fra dem er 3.000 diabetespatienter visiteret til de saliggørende stik.

»Mange af dem, der så ikke er blevet udvalgt, henvender sig, fordi de måske har andre sygdomme også eller på anden måde føler sig overset. Det koster en masse ressourcer at håndtere, og situationen skaber en masse tvivl hos borgerne om, hvorvidt de nu er blevet lige og retfærdigt behandlet«, siger Ole Thomsen.